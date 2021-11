CNI, ultimele detalii despre stadionul Dinamo! Ce pași importanți s-au făcut

Doar că problemele de natură juridică au împiedicat începerea lucrărilor în ”Ștefan cel Mare”. S-a luat în calcul inclusiv construirea noului stadion în spatele celui vechi, iar acum CNI a revenit asupra posibilității ca stadionul nou să fie construit în locul celui deja existent.

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Compania Națională de Investiții, vă transmitem faptul că în data de 29.10.2021, CS Dinamo a trimis către CNI SA tema de proiectare și nota conceptuală.

CNI, ultimele detalii despre stadionul Dinamo

Ca urmare, în vederea demarării unei noi proceduri de achiziție publică privind contractarea serviciilor pentru întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezablitate este necesar rezilierea pe cale amiabilă a contractului încheiat pentru vechiul amplasament situat în zona velodromului.

Ulterior contractării și întocmirii celor două studii pentru noul amplasament propus de CS Dinamo, acestea vor fi supuse avizării în Consiliul Tehnico-Economic al CNI, Consiliul Tehnico-Economic al MDLPA și prin emiterea unor hotărâri de guvern vor fi aprobați indicatorii tehnico-economici.

Demararea procedurii de achiziție publică pentru contractarea lucrărilor de execuție este condiționată de parcurgerea tuturor acestor etape și implicit de asigurarea alocațiilor bugetare. Detalii suplimentare privind caracteristicile obiectivului sau aspecte legate de durata lucrărilor vor putea fi cunoscute abia după aprobarea indicatorilor tehnico-economici”, a precizat CNI, într-un comunicat emis pentru GSP.ro.

Recent, și Cristi Borcea, fostul acționar din ”Ștefan cel Mare”, a subliniat importanța unui nou stadion pentru Dinamo.

„Dinamo va avea un plus și o să fim ca în 2010, când am fost echipa deceniului. Eu sper să vină cât mai mulți oameni lângă Dinamo și să se facă o echipă competitivă. Singura șansă a lui Dinamo este acest stadion. Eu am fost și Dinamo pierdea în jur de 15-20 de puncte din cauza stadionului. Uitați-vă la Rapid…. Datorită stadionului, atmosferei au ajuns unde au ajuns”, a spus Cristi Borcea pentru ProSport.