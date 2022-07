Antrenorul a acceptat să preia banca tehnică a vicecampioanei României în cursul zilei de marți, iar joi a reușit să califice echipa în al treilea tur al preliminariilor UEFA Europa Conference League, după 4-3 la general cu Saburtalo. Nicolae Dică a revenit la FCSB la aproape trei ani de la prima experiență pe banca roș-albaștrilor, din perioada 2017-2018.

Tehnicianul se află în fața „primei provocări” din campionat în acest weekend, FCSB urmând să joace pe teren propriu cu FC U Craiova. Vicecampioana are o remiză, 1-1 cu Universitatea Cluj și o înfrângere 0-2 cu Rapid, după primele două etape, iar Nicolae Dică are încredere că echipa poate obține prima victorie, după cum a spus și la conferința de presă premergătoare partidei.

Totodată, Nicolae Dică a fost întrebat și despre salariul său de la FCSB, după anunțul că a refuzat să fie plătit cât timp nu face performanță cu echipa.

Nicolae Dică a vorbit despre condițiile prin care va primi un salariu la FCSB



Antrenorul a dezvăluit că va lua salariu dacă reușește să ducă echipa în grupele Conference League și dacă va câștiga campionatul. Antrenorul a declarat că nu își dorește să mai comenteze subiectul, dorind să se focuseze pe echipă.

„Iau salariu dacă intrăm în Europa, dacă câștig campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine.

Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important este ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie ok în continuare. Am încredere în ceea ce pot să fac eu la o echipă. Mulți mi-au spus că sunt nebun că am venit în această perioadă”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.