Primul meci al lui Nicolae Dică (42 ani), de la revenirea la FCSB, a fost un succes. Tehnicianul a învins-o pe Saburtalo Tbilisi, 4-2, pe Arena Națională, și a calificat-o pe vicecampioana României în turul 3 preliminar Conference League, unde o va întâlni pe Dunaksla Streda.

După partida nebună de la București, Dică a mărturisit că a stat departe de informațiile din spațiul media, pentru a nu se încarca negativ înaintea meciului decisiv din cupele europe. Pentru a nu fi înțeles greșit și a nu deranja pe cineva, antrenorul roș-albaștrilor a început conferința de presă premergătoare meciului cu FCU Craiova cu o explicație pentru cei implicați în mass-media.

Nicolae Dică: „Când nu am echipă, nu pierd nimic!”

„Aș vrea să îmi cer scuze că am spus că 'nu citesc presa pentru că nu vreau să mă încarc negativ'. Am spus acest lucru nu pentru că am ceva cu oamenii din presă sau din televiziune, mai ales că și eu fac parte din acest fenomen. S-a înțeles greșit. Am spus-o în ideea în care sunt și persoane care jignesc și acesta este motivul pentru care nu îmi doresc în această perioadă să citesc ce se scrie, deoarece nu vreau să fiu influențat negativ.

Mi-aș dori ca oamenii să mă înțeleagă, nu are legătură cu analiștii și comentariile tactice care sunt făcute. Când nu am echipă, nu pierd nimic, mă uit la toate emisiunile, citesc ce se scrie. În perioada asta încerc să evit cât mai mult, sunt unele persoane care nu mă cunosc și jignesc”, a declarat FCSB înaintea meciului cu FCU Craiova, de duminică, de la 22:30, LVIE TEXT pe www.sport.ro.

Meciul FCSB - FC U Craiova a fost reprogramat și se va încheia după miezul nopții

LPF a reprogramat meciul FCSB - FC U Craiova. În loc de luni, de la 21:30, partida de pe Arena Națională se va disputa duminică, de la ora 22:30, astfel că se va încheia după miezul nopții.

„Noi vom juca miercuri. Ar trebui să jucăm luni și miercuri, e mai greu. Vrem să schimbăm, să jucăm duminică. Da, încercăm să schimbăm pentru duminică. Așa am căzut și nu putem să schimbă meciul din Europa”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

În ceea ce privește meciul propriu-zis, Gigi Becali (64 ani) se așteaptă la un duel dificil, mai ales că FC U Craiova a reușit să învingă în ultima etapă campioana CFR Cluj, scor 3-1.

„O să fie meci mai greu decât cu Saburtalo, echipa lui Mititelu pasează foarte bine. Acum să vedem, poate a fost CFR prea slabă. La un moment dat, conduceau la două goluri și făceau miuță cu ei”, a mai spus Becali.



