„Am plâns încontinuu!” Favoritul lui Becali, la pământ după accidentarea gravă suferită

Ionuț Panțîru (25 de ani) a suferit o accidentare gravă la genunchi după un contact dur la antrenamente, cu Adrian Șut, coechipierul său, iar ulterior a fost supus unei intervenții chirurgicale în Italia.

Fundașul stânga al celor de la FCSB a evoluat ultima oară pentru „roș-albaștri” într-un meci cu Sepsi, disputat pe 25 aprilie 2021 și încheiat cu victoria covăsnenilor, scor 2-1.

Pațîru a dezvăluit pentru site-ul oficial al celor de la FCSB cu a trăit acel moment dificil din cariera sa de fotbalist.

„După ce mi-a dat vestea, am început să plâng. Cred ca am plâns 10 minute incontinuu. Sunt 10 luni sunt de când stau pe bară. O perioadă foarte grea, nu mă aşteptam să fie atât de greu. În primul rând, psihic mă simt foarte încărcat. Nu am avut nicio operaţie până acum sau accidentare. E foarte greu. Sper să revin cât mai repede pe teren.

Îmi e dor să fiu alături de băieţi şi de echipă şi să pun osul de treabă. Mai am de muncit. Nu ştiu cât mai durează, sper cât mai repede. Au fost antrenamente foarte grele zilnic. O lună-două. Nu ştiu deocamdată. Nu am simţit că e grav în momentul accidnetării. Am crezut că e o lovitură oarbă. Am încercat să continui, dar am cerut schimbare apoi”, a spus Ionuţ Panţâru, pentru FCSB TV.

Pațîru mai are de așteptat până va reveni pe teren

Fundașul își va relua antrenamentele colective abia în luna martie.

„Panțîru mai are cam două luni până când va face cu echipa. O să poată juca, doar că a fost nevoie de încă o intervenția la profesorul Mariani pentru că a avut o accidentare ciudată”, a spus Mihai Stoica, la Telekomsport.

Panțîru este jucătorul lui FCSB din 2019, când a fost cumpărat de la Poli Iași, pentru 200.000 de euro. Fundașul a strâns 57 de meciuri, două goluri și șapte pase decisive, iar contractul său cu formația bucureșteană expiră în 2024.