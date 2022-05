Gruparea moldavă are meci tare în barajul pentru preliminariile UEFA Conference League, însă Valeriu Iftime rămâne calm înainte de duelul cu echipa lui Laurențiu Reghecampf. Finanțatorul de la FC Botoșani a vorbit la „Ora exactă în sport” despre echipa sa, dar și despre viitorul antrenorului său, Marius Croitoru, despre care s-a scris că ar putea pleca în această vară.

Valeriu Iftime recunoaște: „La FC Botoșani e un paradis al antrenorului!”



Patronul lui FC Botoșani a vorbit despre condițiile pe care le are antrenorul său la echipă, punctând că acesta are libertate deplină. Iftime a făcut aluzie la practicile de la alte cluburi din Liga 1, acolo unde cei din conducere 'interferează' cu antrenorul.

„Cum să nu rămână? Sigur că rămâne, fără nicio discuție. Nu ai cum să îl dai afară pe Croitoru, din punctul meu de vedere nu i-am reproșat nimic. El a fost în play-off tot anul, nu are unde să place. Nu cred că vrea o echipă mai bună din România Marius, e o chestiune și de câștig și am o formulă financiară, el recunoaște că e foarte bine plătit.

La Botoșani, așa cum văd eu lucrurile, e un paradis al antrenorului, el își face toată meseria, el construiește toată echipa, aduce jucători, nu are nicio altercație, nicio influență. Adică, antrenorul este suveran prin a-și construi echipa și stilul de joc. Nu e niciodată încurcat la bani, toată puterea e în mâna lui. Eu cred că doar antrenorul are forța și când are nevoie de ajutor îl primește imediat.

Sunt chestiuni conjuncturale, pot apărea lucruri din astea care ar putea fi factori perturbatori și ca să îl eliminăm, atunci are nevoie și de ajutorul meu sau al președintelui. În general, în mod special antrenorul este foarte respectat la FC Botoșani și asta o pot spune toți antrenorii care au fost la mine. Cât timp ai performanță și lucrurile funcționează, principiile noastre puse la început de a face buget și a vinde, cu Marius sunt foarte clare lucrurile astea.

Bineînțeles, la un moment dat, dacă va avea o ofertă bună...dar cred că trebuie să termine școala, am informații că și asta îl ține încă legat de noi. În afară de faptul că își face foarte bine meseria și poate echilibra mai bine calitățile de antrenor, e la o școală bună aici și până la urmă cred că o să îl vedem ca fiind un antrenor mare la echipe galonate”, a declarat Valeriu Iftime la PRO Arena.