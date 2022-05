E cel mai vechi tehnician al unei formații din primul eșalon și a fost mereu perceput drept un tip căruia îi place să joace spectaculos. Fostul mijlocaș de la FCM Bacău, Steaua și Poli Timișoara a devenit interesant pentru formații din Liga 1, iar FCSB a fost mai mereu o posibilă destinație.

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Valeriu Iftime a vorbit despre viitorul lui Marius Croitoru la echipa pe care o conduce, discutând și despre varianta unei plecări la vicecampioana României.

"Nu trebuie să-l conving eu. N-am vorbit niciodată despre ideea plecării lui de la Botoșani, nicio secundă. Toate discuțiile din ultimii patru ani au fost că Marius rămâne la mine. Nu avem nicio discuție de a întrerupe contractul. Avem un proiect, el vrea să continue, eu vreau să continue... are de învățat multe pentru a ajunge să conducă echipe mai mari decât FC Botoșani.



Nu are ca obiectiv plecarea la FCSB, părerea mea! Dacă ar pleca undeva, ar pleca afară. Nu are nicio presiune, poate pune în practică tot ce își dorește și învață, face echipa cum vrea el... așa paradis nu am mai văzut", a declarat Iftime la PRO ARENA.