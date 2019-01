WOW! Neymar ii face concurenta lui Messi la PASA ANULUI! Ce a putut sa faca brazilianul in MACELUL cu Guingamp: rar vezi asa ceva pe terenul de fotbal

PSG s-a razbunat cu varf si indesat pe cei de la Guingamp dupa eliminarea din Cupa.

Paris Saint-Germain nu are nicio emotie in acest sezon din Ligue 1. Ultimul meci a reprezentat un adevarat macel - a fost 9-0 in fata celor de la Guingamp, echipa care o eliminase chiar anul acesta din Cupa Ligii Frantei. PSG si-a egalat cel mai mare scor din istoria clubului si are 13 puncte avans fata de locul 2, Lille, desi are 2 meciuri mai putin!

Kylian Mbappe si Edinson Cavani au marcat cate un hattrick, Neymar a reusit si el o dubla, Meunier reusind sa-si treaca si el numele pe lista marcatorilor. Neymar s-a simtit excelent pe teren si a reusit o faza cu adevarat incredibila!

La scorul de 6-0 pentru PSG, Neymar a primit o pasa lunga in extreme - in loc sa preia, Neymar a ales sa se intoarca si i-a pasat cu spatele lui Cavani!