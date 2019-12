"Vom vinde, va fi criza!" Tocmai s-au calificat in primavara europeana, dar au PROBLEME URIASE! CFR se afla intr-o situatie DRAMATICA! Ce se intampla cu campioana Romaniei

Situatia de la CFR nu este deloc buna.

CFR Cluj s-a calificat in primavara europeana dupa ce s-a impus in fata celor de la Celtic cu scorul de 2-0. Situatia de la CFR nu este insa una foate buna. Giovanni Becali a declarat ca a vorbit la inceputul sezonului cu presedintele executiv si proprietarul clubului, iar acestia i-au spus ca nu mai ai bani decat pentru un an.

"Am trait meciul cu bucurie, ca orice simpatizant al fotbalului romanesc. E o bucurie imensa pe care ne-a facut-o Dan Petrescu si conducatorii clubului, care au ales sa continue proiectul dupa esecul de acum un an. M-am intalnit la inceputul sezonului cu presedintele executiv si proprietarul clubului si mi-au spus: 'Giovanni, mai avem bani de un an. Vom vinde, va fi criza, vom vedea ce se va intampla'. Sa nu uitam ca la CFR a existat riscul falimentului dupa iesirea din insolventa", a spus Ioan Becali la Pro X.