Vladislav Blănuță (23 de ani) a jucat pentru FCU Craiova până când echipa a retrogradat în eșalonul secund, moment în care a fost trimis sub formă de împrumut la ”U” Cluj.



Ulterior, Dinamo Kiev le-a plătit celor de la Craiova 2 milioane de euro pentru transferul lui Vladislav Blănuță, care a consemnat doar 10 apariții pentru clubul ucrainean.



Se discută acum o revenire a fotbalistului pe prima scenă fotbalistică din România.



Vladislav Blănuță poate reveni în Superliga: ”Împrumut cu opțiune de cumpărare! Am trimis oferta”



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că echipa din Ștefan cel Mare a făcut o ofertă scrisă pentru Blănuță, doar că încă nu a primit răspuns de la Dinamo Kiev.



Mai mult, Nicolescu a explicat că ar fi vorba despre un împrumut cu opțiune de cumpărare.



”Noi am făcut o ofertă scrisă la Dinamo Kiev. Înțeleg din poartea clubului Dinamo Kiev că există o incertitudine că mai poate juca pentru o echipă anul ăsta. Se fac demersuri în sensul asta. Nu am primit un răspuns din partea lor.



E vorba de un împrumut cu opțiune de cumpărare. Blănuță e unul dintre profiluri. Nu știu cât de realizabil e. Mai sunt încă două profile, dar suntem în discuții”, a spus Nicolescu, potrivit digisport.

