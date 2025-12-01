ANALIZĂ "Vintage" FCSB suferă, dar adună puncte. 3 idei după meciul crucial câștigat de campioană contra Farului

Vintage FCSB suferă, dar adună puncte. 3 idei după meciul crucial c&acirc;știgat de campioană contra Farului Superliga
FCSB a câștigat, duminică seară, trei puncte de aur în tentativa de a se apropia de play-off și de pozițiile fruntașe.

FCSB Superliga vintage farul
Campioana a învins Farul, 2-1 la Ovidiu, după un meci pe care l-a dominat o bună perioadă de timp și pe care l-a dus cu greu la capăt.

Fără Bîrligea, accidentat la gleznă, cu Lixandru lângă Graovac în centrul apărării și cu underul Toma în stânga atacului, FCSB a mers la Malul Mării pentru a lăsa în spate prestația slabă de la Belgrad și a câștiga trei puncte care să o apropie la două lungimi de play-off. Obiectiv care părea îndeplinit încă din minutul 24, dar pentru care a trebuit să depună un efort considerabil într-o repriză a doua terminată fără vreun șut pe spațiul porții adverse.

Vintage FCSB, cu liderii la conducere

A fost clară din primele minute dorința fotbaliștilor lui Charalambous de a se scutura în sfârșit de praful așternut pe un sezon greu, cu multe momente neinspirate. La Ovidiu, cu Peluza Nord în spate și o presiune aparte dată de modestul loc din clasament, Olaru, Miculescu, Șut și Tănase au făcut, în prima parte, ceea ce erau așteptați să facă de multă vreme: au strâns rândurile, au intrat montați, gata să sufoce adversarul cum o făceau în parcursul european lung din sezonul trecut.

Olaru a fost primul care l-a încercat, moale, pe Buzbuchi. Tot el, din lovitură liberă, a refăcut traseul câștigător cu Șut, apărut excelent în spatele unui Ganea visător la o lovitură liberă. 1-0, FCSB în control, o apărare sigură, un mijloc performant și un Miculescu impunător în avanposturi. Și o bară imediată (min. 19) a lui Olaru, un interior cu stângul care l-a lăsat mască pe Buzbuchi.

22 de minute i-a luat echipei lui Zicu să se dezmeticească si să facă rost de o ocazie importantă, dar Vînă și Tănasă au fost blocați în aceeași fază de Florin Tănase și Târnovanu. Imediat, meciul a basculat din nou în terenul gazdelor, Sîrbu a greșit nepermis un balon în careul propriu, Buzbuchi a bâlbâit o execuție a lui Șut, iar Miculescu s-a infiltrat, cumva, și a mărit avantajul ajutat de noroc. Era minutul 24 când fruntea lui MM Stoica se descrețea și părea că punctele vor lua drumul Capitalei.

Nepermisa relaxare

Cum diferența fusese mare în prima jumătate a reprizei, Gică Hagi, aflat în tribunele de la Ovidiu, avea fix mimica omului dezamăgit de modul în care fotbaliștii săi sunt depășiți la aproape fiecare duel. O situație care avea să se schimbe întâmplător, în minutul 37, la o fază la care Șut a respins greșit o minge, Târnovanu l-a faultat pe Tănasă și Larie a redus ecartul din penalty-ul rezultat. Un 1-2 care, în mod normal, trebuia să devină 1-3 în minutul 39, dacă Miculescu nu alegea o pasă neinspirată spre Cisotti în locul unei finalizări în poziție de 1 vs. 1 cu Buzbuchi.

Închisă de o ocazie mare a lui Olaru, un șut violent de la 25 de metri scos cu greu de Buzbuchi, repriza a fost clar a FCSB-ului, una dintre cele mai bune ale acestui sezon în deplasare și cu multe semne bune pentru partea a doua, una în care, cel puțin în teorie, spațiile din apărarea lui Zicu aveau să fie mai mari.

Punctele suferinței

Lovită constant de ghinion în ultima perioadă, FCSB a rămas și la Ovidiu fără cel mai bun jucător al primei reprize, Miculescu fiind nevoit să nu mai iasă de la cabine din cauza unor probleme la inghinali. Schimbarea? Baba Alhassan lângă șut la mijloc, Tănase trecut vârf fals. Neinspirată, pentru că roș-albaștrii și-au pierdut punctul de sprijin din atac, înlocuit cu un fotbalist care are orice, dar nu fizic pentru poziția de număr nouă într-un astfel de meci.

Fără să mai aibă mare lucru de pierdut, Zicu a riscat cu Markovic în locul lui Radaslavescu, Farul a mutat jocul în jumătatea adversă și un mix între evoluțiile bune ale lui Lixandru și Graovac și lipsa de inspirație a lui Ișfan a făcut ca gazdele să nu egaleze. Ișfan (49) a ratat ținta cu capul, tot el a fost blocat în ultimul moment de Lixandru, apoi a reușit contraperformanța de a lovi transversala din câțiva metri, după o pasă a lui Markovic.

FCSB s-a trezit greu, abia în minutul 73, când Toma a încercat un șut la colțul lung, puțin pe lângă. A urmat o ocazie a lui Tănase (74), un șut cu stângul care a mângâiat bara, apoi intrarea lui Edjouma în locul lui "Tase" a venit cu un semnal clar: finalul e de luptă, de așteptare, de suferință. Totul pentru trei puncte care să aducă aer proaspăt de respirat în drumul spre București.

Campioana a tremurat la șutul lui Ramalho (75), Târnovanu a fost aproape de o gafă uriașă la execuția lui Sima (77) și Farul, fără soluții evidente pe bancă, a amânat un forcing care părea că plutește în aer.

FCSB e numărată la Ovidiu, scapă de o deplasare infernală și vine la două puncte de play-off, chiar în urma Farului. După 24 de minute de pus în ramă și trei sferturi de meci cu suișuri și coborâșuri. Adică fix radiografia sezonului.

