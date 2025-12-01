Campioana a învins Farul, 2-1 la Ovidiu, după un meci pe care l-a dominat o bună perioadă de timp și pe care l-a dus cu greu la capăt.

Fără Bîrligea, accidentat la gleznă, cu Lixandru lângă Graovac în centrul apărării și cu underul Toma în stânga atacului, FCSB a mers la Malul Mării pentru a lăsa în spate prestația slabă de la Belgrad și a câștiga trei puncte care să o apropie la două lungimi de play-off. Obiectiv care părea îndeplinit încă din minutul 24, dar pentru care a trebuit să depună un efort considerabil într-o repriză a doua terminată fără vreun șut pe spațiul porții adverse.

Vintage FCSB, cu liderii la conducere

A fost clară din primele minute dorința fotbaliștilor lui Charalambous de a se scutura în sfârșit de praful așternut pe un sezon greu, cu multe momente neinspirate. La Ovidiu, cu Peluza Nord în spate și o presiune aparte dată de modestul loc din clasament, Olaru, Miculescu, Șut și Tănase au făcut, în prima parte, ceea ce erau așteptați să facă de multă vreme: au strâns rândurile, au intrat montați, gata să sufoce adversarul cum o făceau în parcursul european lung din sezonul trecut.

Olaru a fost primul care l-a încercat, moale, pe Buzbuchi. Tot el, din lovitură liberă, a refăcut traseul câștigător cu Șut, apărut excelent în spatele unui Ganea visător la o lovitură liberă. 1-0, FCSB în control, o apărare sigură, un mijloc performant și un Miculescu impunător în avanposturi. Și o bară imediată (min. 19) a lui Olaru, un interior cu stângul care l-a lăsat mască pe Buzbuchi.

22 de minute i-a luat echipei lui Zicu să se dezmeticească si să facă rost de o ocazie importantă, dar Vînă și Tănasă au fost blocați în aceeași fază de Florin Tănase și Târnovanu. Imediat, meciul a basculat din nou în terenul gazdelor, Sîrbu a greșit nepermis un balon în careul propriu, Buzbuchi a bâlbâit o execuție a lui Șut, iar Miculescu s-a infiltrat, cumva, și a mărit avantajul ajutat de noroc. Era minutul 24 când fruntea lui MM Stoica se descrețea și părea că punctele vor lua drumul Capitalei.

