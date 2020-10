Vine APOCALIPSA la masa verde! Dezastru in Liga 1 din cauza numarului masiv de infectari. Am putea avea o avalansa de 3-0

Criza Covid risca sa puna probleme si mai mari Ligii 1 in viitorul apropiat.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, lasa de inteles ca s-ar putea ajunge la un numar mare de meciuri 'disputate' la comisii incepand din ianuarie. Practic, datele pentru reprogramari devin din ce in ce mai putine si mai greu de accesat. Daca pandemia nu o impiedica, la vara se disputa Euro 2020, asa ca datele disponibile pentru Liga 1 sunt limitate!

In acest moment, conform protocolului in vigoare, un meci poate fi amanat o singura data. Imposibilitatea uneia dintre echipe de a intra pe teren la reprogramare atrage un rezultat de 3-0 impotriva ei.



"Acum sunt date disponibile, au fost ferestreel pentru nationala. Dar, din 6 ianuarie, calendarul se sufoca. Nu vor mai putea exista foarte multe amanari, practic vor fi din ce in ce mai putine zile in care partidele sa aiba loc", a explicat Justin Stefan la Digisport.

FRF a anuntat ieri ca fotbalistii confirmati cu COVID, apoi vindecati nu mai sunt obligati sa se testeze timp de 3 luni, masura ce scade costurile pentru cluburi si simplifica procedura de disputare a meciurilor.