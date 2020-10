UNIC IN LUME! O clinica de fertilitate a devenit SPONSOR in Liga 1! Anunt de ultima ora al clubului

Piata de publicitate din Liga 1 se diversifica!

Centrul medical Origyn Fertility Center o sustine pe Poli Iasi! Clubul din Moldova a semnat pe 2 ani cu clinica specializata in reproducere asistata. Origyn e partenerul clubului si in privinta testelor COVID.

"Este o adevarata bucurie sa avem alaturi brandul Origyn, cred ca Poli este prima echipa din fotbalul nostru care are un partener pe partea de testare SARS-Cov-2, Asa cum Origyin Fertility Center este lider in regiunea Moldovei in domeniul reproducerii umane asistate, la fel si noi visam sa fin din ce in ce mai buni astfel incat partenerii nostri sa fie mandri de asocierea cu clubul", a spus Ciprian Paraschiv, presedintele lui Poli, pentru site-ul echipei.

Clinica e cunoscuta in regiunea Moldovei, dar si la nivel national. Are peste 10 ani de activitate. Origyn Fertility Center se lauda ca e singura clinica de reproducere umana asistata care si-a facut propriul laborator de analize medicale, in care face inclusiv teste Real Time PCR pentru Covid-19.



ORIGYN FERTILITY CENTER, alături de CSM POLITEHNICA IAȘI! Centrul medical ORIGYN FERTILITY CENTER a devenit unul dintre... Publicată de FC Politehnica Iasi pe Vineri, 30 octombrie 2020