Implementarea VAR in Liga 1 se lasa asteptata! Adevarata problema din spatele intarzierii: "Totul depinde de asta!"

Presedintele CCA, Kyros Vassaras, a venit cu noi lamuriri cu privire la implementarea VAR in Liga 1.

Kyros Vassaras nu este foarte optimist cu privire la implementarea VAR in Liga 1 si crede ca va mai fi nevoie de timp pana cand lucrurile vor fi puse in ordine.

Presedintele CCA a dezvaluit ca principala priblema in acest moment este lipsa tehnologiei

"Exista o procedura standard pentru implementarea VAR denumita IAAP. Unele persoane cred ca e usor. Dar nu este asa. In ceea ce priveste CCA, am incercat sa parcurgem cea mai mare parte a sesiunilor teoretice deoarece suntem increzatori ca putem castiga timp, cu toate ca, potrivit procedurii amintite mai devreme, primii pasi ai proiectului nu sunt acestia. Ceea ce facem acum este doar parte din instruirea necesara arbitrilor, iar acest proces trebuie sa fie unul permanent", a spus Vassaras, pentru Pro Sport.

Kyros Vassaras: "Ca sa raspund concret, totul depinde de conditiile oferite, in special, din punct de vedere al tehnologiei!"

Presedintele CCA spune ca este nevoie de mai multe simulatoare pentru a continua instruirea arbitrilor:

"Ca sa raspund concret la intrebarea >, totul depinde de conditiile oferite in special din punct de vedere al tehnologiei. Asa poti avansa mai rapid sau intr-un ritm mai lent.

De exemplu, va fi nevoie sa instruim toti arbitrii, un simulator nu ar fi suficient. Tinand cont de contextul actual si de restrictiile privind COVID-19, am putea continua doar cu instruirea online sau cu un numar limitat de persoane in camera operationala.

Mai tarziu, vor fi necesare sesiunile practice pe terenul de joc, cu toate persoanele participante testate periodic, dar in grupuri mici, cu respectarea anumitor norme de distantare sociala", a mai spus presedintele CCA.

Kyros Vassaras a oferit drept punct de reper situatia din Spania si Franta, in ceea ce priveste tehnologia VAR:

"Totusi, daca tinem cont ca in Spania, de exemplu, sunt cel putin 20 de camere de filmat conectate la sistemul VAR, in Franta 12, este evident ca trebuie un acord privind acest aspect si in Romania.

Cerintele minime nu vor putea oferi aceleasi rezultate. Din punctul meu de vedere, pentru inceput este nevoie de doua simulatoare, cel putin 9-12 camere la fiecare meci si un sistem 3D pentru semnalarea pozitiei afara din joc.

Conform statisticilor din alte tari care au demarat proiectul inainte de pandemie a fost necesara o perioada de 8 pana la 12 luni pentru implementare. Sunt multe lucruri de organizat si o buna colaborare este necesara", a mai spus Vassaras.