VIITORUL - POLI IASI 2-1 | "A vrut sa intoarca meciul in favoarea lor!" Mihai Teja iese la ATAC si ii distruge pe arbitrii: "Nu stiu de ce se intampla asta!"

Viitorul s-a impus cu 2-1 dupa un meci nebun la Ovidiu. Iesenii au condus la pauza cu 1-0, iar in minutul 54 De Nooijer a luat al doilea galben si a fost eliminat. Chiar si asa, Viitorul a reusit sa revina, iar in minutul 90 Rivaldinho a dat lovitura de gratie si a adus toate cele trei puncte formatiei antrenate de Hagi. Totdata, antrenorul celor de la Viitorul a primit cartonasul rosu pentru proteste si a vazut sfarsitul meciului in tribune. La finalul partidei, Mihai Teja a pus tunurile pe arbitrii si spune ca au contat foarte mult deciziile luate de acestia.

"Ne-am batut singuri, conducem cu 2-0 ne bate Chindia, conducem cu 1-0 in superioritate numerica, ne bate Viitorul, nu stiu ce se intampla, sincer doar victoria care ne-a scapat printre degete. Nu luam puncte, le-am spus baietilor in vestiar ca e al treilea meci in care jucam bine si nu luam puncte. Nu am ce sa reprosez, nu am fost mai linistiti, sa tinem mai mult de minge. Eu ce vreau sa remarc, din punctul meu de vedere, s-a dat un penalty pentru noi, un rosu pentru ei, dar de ce se intoarce situatia in favoarea lor? Ne dai noua galben, cred ca arbitrul astepta sa ne dea si noua rosu. Astepta orice branci sa dea penalty. Arbitreaza in continuare cu acelasi curaj, acelasi tupeu, de ce sa vrei sa ii pui in joc pe ei? Penalty a fost, rosu a fost.

Cea mai mare greselea este a noastra, a mea si a intregii echipe pentru ca nu am castigat acest meci, nu este arbitru de vina, noi suntem. Nu am reusit sa ne desprindem, Viitorul este cea mai buna echipa din Romania, au conditii extraordinare pentru a face performanta. Ce am sitmti eu pe margine? A fost ca abia se astepta sa se intoarca situatia impotriva noastra, in rest este strict vina noastra. Trebuie sa avem o mentalitate mai puternica si imi pare rau ca pentru 5 minute din meci ne pierdem busola si nu putem sa luam punctele. Jucam cu aceeasi jucatori, trebuie sa joace, sa jucam din 3 in 3 zile, trebuie sa se refaca, avem un meci foarte greu cu Rapid care au o echipa puternica, dupa care avem luni cu Sepsi si vineri cu Craiova, asa au fost programate meciurile", a declarat Teja la finalul partidei.