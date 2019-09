Rivaldinho, eroul meciului impotriva celor de la Poli Iasi a vorbit despre victoria obtinuta.

Rivaldinho a oferit un interviu la finalul meciului in care a vorbit despre partida jucata, dar si despre programul incarcat pe care echipa sa il are in perioada urmatoare.

"Ca si atacant trebuie sa ai sange rece in fata portii, am avut. Sunt fericit ca am marcat. Jocul nu a iesit cum am vrut, dar am luptat pana la finalul meciului si am castigat.

Sunt buni pe defensiv, nu am avut spatiu, jocul nu a mers cum vrem, Mister ne-a zis sa avem rabdare, sa pasam mingea, ca va veni ocazia. A venit.

Am crezut mereu in victorie, pana nu se termina meciul, eu am incredere in echipa mea pana la final. Stiam ca nu va fi usor, nu a fost, dar am luptat si am castigat.

E greu, jucam luni, joi, apoi duminica, nu avem mult timp, dar asta este, nu trebuie sa ne gandim la asta, trebuie sa ne concentram si sa luptam meci de meci", a spus Rivaldinho la finalul meciului.