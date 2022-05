Pentru UTA Arad a fost ultimul meci al sezonului. Dinamo, în schimb, se pregătește pentru baraj, unde va juca, cel mai probabil, cu Universitatea Cluj.

Dumitru Cardoso, marcatorul golului arădenilor, a vorbit despre sezonul petrecut la UTA, dar și despre viitorul său la echipă.

"Am încercat să ne facem jocul, dar și Dinamo a jucat foarte bine. În repriza a doua au pus presiune. Este un rezultat destul de ok. A fost un pic frustrant, obiectivul era să ajungem în playoff și, apoi, în playout să jucăm barajul. A fost un sezon dezamăgitor, ne doream mai mult", a declarat Cardoso la finalul partidei, adăugând că: "Încă nu am vorbit cu conducerea, eu îmi doresc să stau pe teren".

Mijlocașul de 30 de ani a transmis și un mesaj pentru adversari, mărturisind că își dorește ca formația din Ștefan cel Mare să nu retrogradeze: "Dinamo e un club cu experiență, au puterea să rămână în Liga 1. E un club cu tradiție, sper să treacă de baraj".