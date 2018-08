Urmarim si comentam LIVE meciul VIITORUL - GAZ METAN pe www.sport.ro, in aplicatia Sport.ro si pe Facebook/Sport.ro.

VIITORUL 2-0 GAZ METAN

FINAL DE MECI! Viitorul reuseste sa se impuna cu toate ca a fost in inferioritate numerica inca din minutul 56. Echipa lui Hagi egaleaza formatia din Medias in clasamentul Ligii 1.

Min 86. GOOOL VIITORUL! Ciobanu reuseste sa introduca mingea in poarta dintr-o centrare!

Min 78. Sut pe poarta pentru Gaz Metan! Mingea ajunge in bratele lui Cojocaru!

Min 70. Sut pe langa poarta pentru Gaz Metan!

Min 56. Cartonas rosu pentru Mladen! Viitorul lui Hagi ramane in 10!

Min 46. A inceput repriza a doua!

PAUZA

Min 43. Ratare URIASA a lui Dragus! Acesta primeste mingea in fata portii, insa loveste pe langa ea!

Min 37. O noua ocazie a Viitorului prin Ciobanu!

Min 36. Ocazie mare pentru Viitorul! Ianis dribleaza mai multi adversari, paseaza, mingea ajunge la Dragus, care este blocat in fata portii

Min 29. GOOOL VIITORUL! Dragus deschide scorul cu o executie FABULOASA, din foarfeca!

Min 21. Sut peste poarta al lui Olaru!

Min 7. Lovitura libera executata de Ianis Hagi. Acesta trimite balonul pe coltul lung, insa mingea depaseste cadrul portii

Min 1. A inceput partida!

ECHIPELE DE START

Viitorul: Cojocaru - Mladen, Tiru, Ghita, De Noouer, Ciobanu, Baluta, Vana, Hagi, Dragus, Matan

Gaz Metan: Plesca - Cretu, Diallo, Constantin, Busu, Cristea, Fofana, Olaru, Chamed, Lopes, Fortes

Viitorul lui Hagi a obtinut o singura victorie in patru etape si da piept cu supriza de pana acum a noului sezon din Liga 1. Gaz Metan e pe 3 in clasament, la egalitate cu FCSB, Dinamo si Sepsi, cu 7 puncte.

Cel mai periculos jucator al celor de la Medias este Carlos Fortes, care a marcat in primele trei meciuri pentru formatia sa.