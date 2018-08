Jucatorii Viitorului, facuti praf in frunte cu Ianis Hagi! "El e doar un model pentru frizerie!"

Dinamo a invins Viitorul cu 1-0 in confruntarea din campionat.

Dupa meci, jucatorii lui Gheorghe Hagi au primit critici dure. Unul dintre contestatari este Cornel Dinu, care a avut declaratii acide la adresa echipei contantene.

La meciul cu Dinamo, Gica Hagi nu a asistat, din cauza ca este suspendat. In locul sau pe banca a stat Catalin Anghel.

"Se spune ca atunci cand stapanul nu e acasa joaca soarecii pe masa. Hagi a inceput azi cu niste soricei. Nu inteleg de ce a abordat acest joc cu 3 mijlocasi defensivi. Srgian Luchin la primul gol a fost greoi, el e doar un model pentru frizerie, dar n-are calitati de stoper. Artean prima minge pe care a dat-o spre careul advers a fost in minutul 91, in rest toate in lateral.

Nu poti juca asa. Ianis traverseaza o perioada foarte slaba, iar Dragus a fost izolat in banda. Nici schimbarile Viitorului din a doua repriza n-au adus un plus. Matan e mai mult tabachera, cand face o anumita fenta in fata unui adversar ramane pe loc", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.

Viitorul are doar 4 puncte dupa patru etape si se afla pe locul 10 in clasamentul Ligii 1.