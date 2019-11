5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Printre partidele de interes se afla cele jucate de UTA, FC Arges si FC „U” Craiova.

1. UTA ARAD - VIITORUL PANDURII TG. JIU

Liga 2 / duminica, 3 noiembrie, 14.00 / Stadion “Motorul”, Arad

UTA ocupa locul secund in Liga 2, la un singur punct de liderul CS Mioveni, dar cu 3 jocuri mai putin jucate, in timp ce Viitorul Pandurii se afla pe pozitia a patra, la 3 puncte de primul loc. Aradenii trebuie sa confirme buna impresia lasata in acest inceput de sezon si postura de favoriti la promovare, iar castigand acest meci pot impusca doi iepuri dintr-un foc, deoarece echipa antrenata de Cristi Luput se anunta o nuca tare pentru orice adversar in acest sezon si are si ea pretentii de a ajunge in Liga 1.

2. METALOGLOBUS BUCURESTI - CAMPIONII FC ARGES PITESTI

Liga 2 / sambata, 2 noiembrie, 11.00 / Stadion „Metalogolubus”, Bucuresti

Gazdele ocupa locul 5 in clasament (22p), la 4 puncte distanta de locurile 2 si 3, care duc direct in Liga 1, respectiv la baraj, in timp ce pitestenii se afla pe pozitia a 10-a (20p). Micutul club bucurestean, cu fratii Herea si alti multi jucatori experimentati in lot si cu Marius Maldarasanu pe banca, au invins in acest sezon pe Turris si „U” Cluj si au remizat cu Rapid, si reprezinta una dintre suprizele placute ale campionatului. De cealalta parte, argesenii, cu Ionut Badea pe banca in locul lui Nicolae Dica, s-au impus in actuala stagiune in fata echipelor cu pretentii (Turris, „U” Cluj, Gloria Buzau), dar au avut dificultati in deplasare, cu echipe considerate inferioare valoric.

3. FORESTA SUCEAVA - AEROSTAR BACAU

Liga 3, Seria 1 / duminica, 3 noiembrie, 14.00 / Stadion „Areni”, Suceava

Desi Aerostar este lider (10 victorii din 10 meciuri, golaveraj +25) si Foresta ocupa locul 4, iar distanta dintre cele doua echipe a ajuns deja de 10 puncte, aceasta partida este una dintre cele mai importante pentru clasamentul acestei serii. De urmarit si duelul celor doi antrenori, Petre Grigoras si Daniel Munteanu, ultimul fiindu-i elev primului la Otelul, la mijlocul anilor 2000.

4. FLACARA MORENI - PROGRESUL SPARTAC

Liga 3, Seria 3 / vineri, 1 noiembrie, 14.00 / Stadion „Flacara”, Moreni

Dupa 10 etape disputate, Progresul este lider (21p), iar Flacara ocupa locul al treilea (19p), intre cele doua intercalandu-se CSM Slatina, o alta pretendenta la promovare. Gazdele sunt conduse de pe margine de Gabriel Paraschiv, in timp ce bucurestenii il au pe tanarul Andrei Erimia in postura de antrenor-patron.

5. FC “U” CRAIOVA - PROGRESUL PECICA

Liga 3, Seria 4 / sambata, 2 noiembrie, 14.00 / Stadion „Municipal - Tudor Vladimirescu”, Tg. Jiu

Clubul lui Adrian Mititelu a invatat din experienta amara a sezonului trecut si a plecat ca din pusca in actuala editie, fiind lider in seria sa, cu 9 victorii si 1 egal in 10 meciuri disputate si punand deja o distanta de 10 puncte intre ea si ocupanta locului secund, Progresul Pecica. Meciul dintre primele doua clasate se va juca pe noua arena din Tg. Jiu, proaspat inaugurata, care are 12.000 de locuri si a costat 30 de milioane de euro.