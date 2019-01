ULTIMA ORA | Becali anunta ca negocierile pentru Gnohere sunt inca deschise! Cu cine discuta transferul

Chiar daca a anuntat initial ca FCSB nu va mai face nicio mutare pe piata transferurilor, Becali s-a contrazis prin fapte. Astazi, FCSB l-a vandut pe Jakolis si a deschis negocierile pentru argentinianul Leandro Marin (DETALII AICI).

Pe langa plecarea lui Jakolis si posibila venirea a argentinianului trecut si pe la Boca Juniors, Becali anunta ca si discutiile pentru Harlem Gnohere sunt inca de actualitate! El spune ca il va vinde pe francez daca primeste oferta dorita!

Becali a scazut pretul lui Gnohere la 5 milioane, pret in schimbul caruia spune ca il vinde pe Bizon.

"Singurul transfer care se mai poate face este al lui Gnohere. Astept oferta scrisa de 5 milioane din Arabia sau China. Daca dau 5 milioane, pleaca! Atunci va trebui sa mai luam si noi un atacant", a spus Becali, citat de Digi.

Harlem Gnohere a fost dorit in iarna de Al Nassr, dar arabii au oferit doar 2.8 milioane in schimbul golgheterului FCSB, mult sub ceea ce isi doreste Becali.