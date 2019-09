VIDEO | Piturca a gasit un nou motiv pentru care trebuie schimbat gazonul: "Mirosul emanat E OTRAVITOR!" Ce sanse sunt ca oltenii sa aiba un nou teren

Victor Piturca a gasit un nou motiv pentru care gazonul de pe noul "Ion Oblemenco" trebuie schimbat.

Antrenorul Craiovei sustine ca mirosul emanat de gazon este unul otravitor si ii poate afecta serios pe jucatori.

Piturca admite insa ca sunt sanse slabe ca gazonul sa fie schimbat in acest sezon. Cel mai probabil, oltenii vor schimba terenul la finalul actualei stagiuni.

"Nu e doar teama ca jucatorii se pot accidenta. Mirosul pe care il emana gazonul este unul otravitor care poate imbolnavi orice jucator. Nu inteleg aceste restrictii in a putea schimba un gazon. Cred ca ar trebui sa ceara aprobare la Curtea de Conturi, nu se mai poate juca in aceste conditii. Trebuie sa inteleaga toata lumea. Sanse de la 1 la 5% sa se schimbe gazonul. Daca nu reusim sa punem gazonul in octombrie, cand sa-l punem? Poate in mai, anul viitor. Din cauza gazonului s-au accidentat jucatorii de la Craiova", a declarat Victor Piturca.