CSA Steaua - Rapid poate bate un record istoric in fotbalul mondial! Cate bilete s-au vandut si cu cati spectatori a jucat Rangersul lui Goian in liga a patra din Scotia

Stelistii si rapidistii mai au trei zile ca sa bata recordul de asistenta la un meci din liga a patra. Goian a jucat cu 49 de mii de oameni in tribuna.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Stelistii au vandut aproape 35 de mii de bilete pentru derby-ul cu Rapid.

Scotienii detin recordul mondial la un meci din liga a 4-a. In 2012, cand Rangers a fost retrogradata din cauza problemelor financiare, a avut 49 de mii de fani in tribuna, in liga a 4-a. Goian juca atunci la Rangers.

Pe National Arena pot fi peste 50 de mii de oameni la Steaua - Rapid. Derbyul din liga a 4-a se joaca la exact 12 ani de la sfertul UEFAntastic.

"Nu-mi trecea prin cap asa ceva, ca o sa ajung sa joc in Steaua - Rapid in liga a patra. Cred ca vor fi mai multi rapidisti la meci", spune Vasile Maftei.

"Sunt sigur ca vor fi foarte multi suporteri care ne vor sustine", spune si antrenorul Rapidului, Constantin Schumacher.