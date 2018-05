VIDEO FABULOS | Camora a oferit declaratia serii dupa CFR - Craiova: "Pana luni sunt cu Iasi... de mic!" :)

CFR Cluj 1-0 Craiova! Ardelenii au castigat cu emotii si au revenit pe primul loc al clasamentului.

Camora a fost persoanul principal al meciului. Capitanul CFR-ului a marcat golul decisiv si a fost in centrul atentiei la penalty-ul ratat de Craiova. Fundasul clujenilor a intrat mult prea repede in careu si a fost cel care a respins mingea din fata lui Gustavo dupa ce Arlauskis parase lovitura de la 11 metri.

Dupa meci, Camora a oferit declaratia serii: portughezul s-a declarat fan al Iasului de mic copil. Echipa lui Flavius Stoican joaca luni contra FCSB-ului.

"Ma bucur ca am dat gol, dar importanta e victoria. Echipa a facut cel mai bun meci din acest sezon, ne-am atins obiectivul. Era timpul sa dau si eu un gol. Dan Petrescu ne-a spus la pauza sa avem incredere, ca am avut 4-5 ocazii in prima repriza. Pana luni o sa fiu cu Iasi... de mic. Vrem sa fim campioni si suntem si noi suporterii lor. Sa joace cum au jucat cu noi. Vrem sa castige Iasi, as fi ipocrit sa zic ca nu", a declarat Camora imediat dupa meci.