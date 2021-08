VIDEO | Edi Iordănescu anunță revenirea lui MM Stoica pe bancă

Din articol A pus condiții pentru a fi refuzat

Edi Iordănescu îl vrea pe MM Stoica lângă el pe bancă!

Antrenorul care i-a adus ultimul titlu CFR-ului a dezvăluit că printre condițiile pe care le-a pus pentru a semna cu FCSB s-a numărat și una care îl privește pe MM Stoica.

Edi Iordănescu a cerut ca managerul general de la FCSB să revină pe bancă.

”Lucrurile din trecut sunt clare. Au fost momente mai puțin fericite, dar au vorbit orgoliile din noi. Ce nu știți e că Mihai Stoica a mai avut vreo două tentative de a mă aduce la masa discuțiilor. Înainte de a merge la CFR, am avut întâlniri cu el, am vorbit despre posibilitatea ca într-o zi să ajung la FCSB.

A avut un rol decisiv în ceea ce înseamnă comunicarea dintre noi. Suntem suficient de maturi și inteligenți pentru a realiza că doar împreună putem reuși lucruri importante pentru club. O solicitare de-a mea a fost ca Mihai Stoica să fie din nou pe bancă.

E nevoie pentru mine, pentru jucători, pentru toată lumea. Mi-a spus că e dispus să vină înapoi pe bancă. Începând de ieri, MM e prezent din nou aici, trup și suflet și activ”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

A pus condiții pentru a fi refuzat

Edi Iordănescu a dezvăluit la conferința de presă că a mers la negocieri cu gândul de a pune condiții imposibile, sperând că va fi refuzat, deoarece își dorea să preia un club din străinătate.

„Planul meu, după ce am plecat de la CFR, a fost să merg în străinătate. Am și fost la un pas de a ajunge la o echipă din străinătate, angrenată în cupele europene.

A venit această „chemare” și l-am găsit pe patronul FCSB diferit în abordare, în idei.

Am mers cu o convingere de 99% că nu va fi vorba despre o colaborare. Am pus condiții să-l fac să mă refuze, însă am văzut un patron total schimbat. Pentru asta îi mulțumesc și îi sunt recunoscător”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă.

Edi Iordănescu era liber de contract, după despărțirea de CFR Cluj, club alături de care a câștigat campionatul sezonul trecut.

Tweet FCSB Liga 1 MM Stoica edi iordanescu Citeste si: Românii joacă la PRO TV! Bătălia pe onoare în play-off-ul Europa League: CFR Cluj - Steaua Roșie Belgrad, joi, 26 august, de la 21:30! Prezentarea lui Edi Iordănescu la FCSB, joi, de la ora 14:30, live pe PRO X și www.sport.ro