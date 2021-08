EXCLUSIV | Dumitru Dragomir, după numirea lui Edward Iordanescu la FCSB: „Îi dă banii și îl fugărește!”

FCSB l-a adus pe Edward Iordănescu, care îl va înlocui pe Dinu Todoran.

Discuția despre noul antrenor al FCSB-ului a fost una foarte aprinsă, mai ales că Edward Iordănescu a solicitat, prin contract, ca Gigi Becali să nu se mai implice în facerea echipei.

Fostul șef al LPF, Dumitru Dragomir, spune că nu crede că Becali se va putea abține. Dragomir consideră că scaunul lui Edward Iordănescu poate cădea foarte ușor, dacă Becali nu va fi mulțumit de rezultatele echipei.

”Edi trebuie să fie un tip foarte diplomat. Cu Gigi Becali poți să lucrezi dacă îl convingi că ai dreptate. Și dacă nu te năucește cu personalitatea lui, că Becali nu prea ascultă de nimeni. Poate de niște preoți.

Îi dă banii și îl gonește. Doar cu diplomație reușește, pentru că la banii șpe care îi are ăsta, nu are nimeni atâta avere în țara asta, eu spun din cunoștință de cauză. Are bani mulți de tot, poate să țină echipa 20 de ani fără să primească bani de nicăieri” a spus Dumitru Dragomir, la Ora Exactă în Sport.

După cinci etape, FCSB ocupă locul patru în clasament, la șapte puncte în spatele liderului CFR.

