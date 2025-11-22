Fostul selecționer a prefațat duelul crucial pe care România îl are în față. Deși Turcia este o echipă imprevizibilă, capabilă de sclipiri, dar și de eșecuri drastice, precum un recent 0-6 cu Spania, Pițurcă vede partea plină a paharului. El consideră că tragerea la sorți a fost, de fapt, un avantaj pentru noi, evitând colosii precum Italia, iar cheia succesului se află pe banca tehnică.



"După părerea mea, este un avantaj că jucăm cu Turcia. Cu Italia sau Danemarca, șansele ar fi fost foarte mici", a punctat Piți, la Sport Total FM, care a subliniat imediat marele avantaj al actualului selecționer.



Cunoaște "inamicul" din interior



Fostul antrenor din Ghencea crede că Mircea Lucescu are un ascendent moral și tactic uriaș în fața adversarilor, tocmai datorită trecutului său glorios în "Semilună". Faptul că "Il Luce" a promovat la naționala Turciei o mare parte din actualul lor lot ar putea cântări decisiv în economia calificării.



"Turcia este exact echipa a căror jucători au fost aduși la echipa națională de Mircea Lucescu. El a promovat la naționala Turciei 6-7 jucători. Îi știe foarte bine, iar acesta este un mare avantaj. Mircea Lucescu are o conexiune cu Turcia, a antrenat acolo atâția ani, inclusiv naționala lor, și știe mentalitatea lor", a explicat Pițurcă.



Tehnicianul a insistat că momentul adevărului pentru Lucescu a sosit, iar miza uriașă va activa tot arsenalul tactic al acestuia: "Rezultatele nu i-au fost favorabile la naționala României. A venit cu dorința să califice România la Campionatul Mondial, iar acum intră în joc valoarea lui foarte mare de antrenor de a găsi soluția cea mai bună pentru a câștiga meciul cu Turcia. (...) Totul depinde de selecționer, zic eu. Eu am încredere în el. Își dorește foarte mult și va face tot ce este posibil să treacă de Turcia."



Amintiri de la un succes istoric



Victor Pițurcă nu a ratat ocazia de a rememora propria victorie obținută pe terenul turcilor, în preliminariile CM 2014. Atunci, cu un gol marcat de Gicu Grozav, România s-a impus cu 1-0 pe stadionul lui Fenerbahce, într-o atmosferă ostilă, asigurându-și ulterior locul la barajul pierdut cu Grecia.



"Turcia avea o echipă puternică, iar atmosfera era extraordinară. Dar nu era nimic de speriat. Când intri pe teren, joci și nu mai auzi ce se întâmplă în tribună. Dacă ești valoros, câștigi. Acea victorie a contat foarte mult", a mai transmis fostul selecționer.

