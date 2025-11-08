Alexandru Dobre și Alexandru Pașcanu au fost cei doi marcatori ai giuleștenilor.

Bogdan Andone: ”E alt nivel, sunt alte salarii!”

Bogdan Andone a spus după meci că diferența s-a făcut în favoarea Rapidului pentru că giuleștenii dispun de jucători mai de calitate datorită faptului că bugetul de salarii este mult mai mare.

”Am întâlnit o echipă bună, pragmatică, se bat cu șanse reale la titlu. Îmi felicit echipa pentru efort. Dacă nu mă înșel, poate ar fi fost alt rezultat, ar fi fost echipa mai bună, mai pragmatică.

Sunt jocuri în care nu își creează multe situații de gol, dar, având calitate la execuții, nu întâmplător Dobre e golgheterul campionatului, nu a marcat niciun gol din penalty sau din faze fixe, Petrila, la fel, Christensen, un jucător de excepție.

E diferența de salarii. E alt nivel, sunt alte salarii. Nu e întâmplător că Dobre e golgheter. Keita e cel mai bun închizător din campionat, Aioani în poartă. Au un antrenor foarte bun, cu experiență mare, suporteri, un club sănătos, puternic, sută la sută se va bate la campionat”, a spus Bogdan Andone după meci.

