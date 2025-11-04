Victor Angelescu a rămas impresionat! Formația din Superliga care „l-a dat pe spate”

Cu toate că alb-vișinii ar deschis scorul repede pe „Ion Oblemeco” și au fost în avantaj până aproape de finalul partidei, oficialul Rapidului a scos în evidență faptul că rezultatul final a fost unul echitabil.

Rapid se află pe locul doi în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani, ambele având 32 de puncte.

„Normal că nu ai cum să fii fericit că iei gol în minutul 97-98. A fost un rezultat echitabil. Dar normal că dacă e gol la ultima fază, nu ai cum să fii fericit.

Dar trebuie să fim corecți și să spunem că a fost, până la urmă, un rezultat echitabil. Până la urmă trebuie să ne uităm la tot ansamblul jocului și dacă am fi câștigat, am fi câștigat și cu noroc. Așa că, până la urmă, repet, este un rezultat echitabil și trebuie să ne gândim la următorul meci, cu FC Argeș, să câștigăm acest meci.

Da, pentru mine cred că a fost cea mai puternică echipă cu care am jucat în acest tur. Cel puțin în prima repriză au arătat foarte bine și cred că contează foarte mult și fanii. Fanii au ajutat foarte mult.

Se câștigă foarte greu în Bănie, cum se câștigă greu și pe Giulești sau la echipele de tradiție acasă. I-au ajutat, au venit, au făcut pressing, au intrat peste noi, au intrat tare în meci, cum ar trebui să intre o echipă care joacă acasă un derby. Dar da, cred că e echipa care ne-a pus cele mai mari probleme!”, a spus Victor Angelescu, conform Fanatik.

Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de pe teren propriu, care va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 20:30 și care se va vedea în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

