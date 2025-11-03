Giuleștenii s-au deplasat în weekend în Bănie pentru confruntarea cu Universitatea Craiova de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, din etapa #15 a sezonului regulat al Superligii României. Meciul a avut ritm de heavy metal!



Rapid putea câștiga meciul, dar s-a ales cu un singur punct ce Marian Aioani a comis un fault în propriul careu, iar oltenii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 90+10, fructificată de Stiven Nsimba.



Cât de gravă e accidentarea lui Alex Pașcanu: ”Atât va lipsi”



În minutul 68 al meciului, Alex Pașcanu a ieșit accidentat de pe suprafața de teren. În locul său, Costel Gâlcă l-a trimis în luptă pe Leo Bolgado.



Pașcanu a făcut un meci foarte bun la Craiova, a și salvat-o pe Rapid de un gol după ce a scos de pe linie mingea în minutul 35



La o zi după meci, Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a ținut să puncteze că Pașcanu nu va lipsi decât o zi și că a suferit doar un hematom și că e apt.



Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 20:30, din Giulești, în etapa #16. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



”(n.r. Dacă este gravă accidentarea lui Pașcanu) Nu. Are un hematom, dar e apt, doar o zi lipsește. L-a lovit la spate și are un hematom, dar nimic grav. A fost o lovitură intercostală, destul de puternică”, a spus Angelescu, potrivit Prima Sport.

Cum arată clasamentul Superligii României

