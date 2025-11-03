Deși echipa ocupă locul doi în Liga 1 (la egalitate de puncte cu FC Botoșani, 32), conducerea pregătește deja strategia pentru a întări echipa lui Costel Gâlcă în pauza de iarnă.



Victor Angelescu, președintele-acționar al Rapidului, a vorbit despre campania de transferuri și a identificat public prioritatea numărul unu a clubului.



Oficialul grupării din Giulești a dezvăluit că echipa are nevoie de un mijlocaș ofensiv, capabil să aducă un plus creativ și să ofere pasa decisivă.



"Un mijlocaș număr 10 care să fie diferit de ce avem. Depinde de ce se va întâmpla și la iarnă, dacă pleacă cineva. Pe listă avem un mijlocaș numărul 10 pe care îl căutăm", a spus Angelescu, potrivit Prima Sport.



"Teoretic, avem unul-două transferuri"



Angelescu a transmis că numărul venirilor este condiționat și de eventualele plecări din lot, însă planul este ca echipa să fie întărită punctual.



"Vom vedea ce se va întâmpla. Teoretic, avem unul-două transferuri", a completat acționarul din Giulești.

