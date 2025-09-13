Asta a transmis Radu Drăgușin după ce a revenit la antrenamentele lui Tottenham

Drăgușin a suferit o ruptură ligamentului încrucișat anterior în luna ianuarie, în timpul unui meci cu Elfsborg în Europa League.

Fundașul român s-a accidentat grav la începutul acestui an, iar de atunci a lipsit timp de aproximativ opt luni.

Cu toate că revenirea sa se apropie, Thomas Frank a luat decizia de a nu-l trece pe lista UEFA pentru partidele din faza ligii din Champions League.



Mesajul transmis de Radu Drăgușin



Drăgușin a revenit la antrenamente pe teren, în urma unui proces îndelungat de recuperarea și e de așteptat să reintre în circuitul normal al lui Tottenham.

Fotbalistul român se apropie de întoarcerea pe teren, dar cu siguranță nici el și nici Spurs nu își doresc să grăbească lucrurile.

După o perioadă extrem de complicată din carierea lui, Radu Drăgușin a transmis un mesaj către urmăritorii săi de pe Instagram.

„Prin durere am găsit răbdare, prin răbdare am dobândit putere.”, a scris Radu Drăgușin pentru a descrie ce a simțit pe timpul perioadei de recuperare.

