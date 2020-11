Vesti bune de la Iasi! Jucatorii vor avea parte de o prima dupa ce au pierdut meciul cu Viitorul la "masa verde"! Daniel Pancu a dezvaluit totul

Poli Iasi a pierdut meciul cu Viitorul la "masa verde", cu 3-0.

Fluierul de start al partidei a fost intarziat cu 53 de minute, dupa ce nocturna stadionului nu a pornit. Instalatia a cedat din nou in minutul 54, chiar cu cateva secunde inainte ca ca Poli Iasi sa faca 2-1. Arbitrul a fluierat finalul meciului, iar echipa lui Daniel Pancu a pierdut partida la "masa verde", conform regulamentului.

Antrenorul moldovenilor a declarat ca oficialii din conducerea Iasului au hotarat sa ofere jucatorilor o prima ca si cand meciul ar fi fost castigat de Poli Iasi.

"Am luat o pastila de somn pana la urma, dar mai mult de trei ore nu am reusit. E frustrant pentru ca eram in avantaj. Revenisem bine, dupa o prima repriza slaba, poate cea mai slaba din acest campionat.

Mai era de jucat mult, cert e ca eram echipa care controla jocul si erau sanse mari sa fim noi echipa castigatoare. Nu e vorba de demisie, pentru ca sunt un lider prin definitie, sunt nascut asa si sunt ultimul care paraseste o corabie. Atat ca strigatele mele nu au legatura cu ce s-a intamplat aseara.

Acum, nu va fi usor sa motivez jucatorii la nesfarsit stiind ca sunt neplatiti. Poate ca de rusinea pe care o au fata de mine, de respectul pe care mi-l arata nu au avut reactii vizavi de acest subiect, dar nu stiu cat o sa pot sa-i mai motivez.

Acum, a fost o miscare inteligenta din partea conducerii. Cei din conducere au anuntat ca jucatorii vor incasa o prima de joc ca si cand ar fi fost o victorie. Salutam aceasta decizie. Jucatorii au fost foarte multumiti de acest aspect", a declarat Daniel Pancu pentru TelekomSport.

Poli Iasi este pe locul 13 in clasament, cu 9 puncte dupa 9 etape jucate.