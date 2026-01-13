În Turcia, FCSB a disputat un singur meci amical, cu Beșiktaș (1-2), la care nu au fost disponibili Florin Tănase și Valentin Crețu, doi dintre cei mai experimentați jucători din vestiar. Aceștia au acuzat niște probleme medicale, dar totul pare că s-a rezolvat.



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit în ultima sa intervenție că cei doi s-au antrenat normal, după ce în ultimele zile s-au pregătit separat de restul echipei.



Mihai Stoica: ”Tănase și Crețu s-au antrenat normal”



Astfel, sunt toate șansele ca aceștia să fie la dispoziția staff-ului tehnic pentru meciul de vineri, pe care FCSB îl va disputa la Mioveni, cu FC Argeș.



„Tănase s-a antrenat normal. Și el, și Crețu. Au avut nevoie să se antreneze separat o perioadă, acuzau niște probleme.

Am spus că nu e vorba de nimic serios, astăzi amândoi s-au antrenat normal”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.



Ngezana ratează meciul cu FC Argeș



Ngezana a primit câteva zile de vacanță după eliminarea de la Cupa Africii, nu a mers cu FCSB în cantonamentul din Antalya și va reveni sub comanda lui Elias Charalambous începând de joi, când este programată revenirea campioanei în țară.



Siyabonga Ngezana va fi disponibil pentru FCSB de la partida următoare, cea cu Dinamo Zagreb, programată pe 22 ianuarie, în Europa League. La meciul cu FC Argeș, cuplul de fundași centrali va fi format din nou-venitul Andre Duarte și unul dintre Joyskim Dawa și Mihai Lixandru, a anunțat Mihai Stoica.

