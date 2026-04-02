Andre Duarte s-a recuperat înainte de FC Botoșani - FCSB

Mirel Rădoi l-ar putea avea la dispoziție pentru partida de la Botoșani și pe Andre Duarte. Fundașul portughez a acuzat probleme musculare în ultima perioadă, însă a revenit la antrenamentele cu echipa și poate face deplasarea, anunță Mihai Stoica.

"Andre Duarte a avut niște probleme musculare, dar a revenit și se antrenează normal. S-a antrenat normal ieri și azi (n.r - marți și miercuri)", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Duarte a fost integralist în ambele meciuri de la revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică, 0-0 contra lui Metaloglobus și 1-0 împotriva celor de la UTA Arad.

În schimb, FCSB nu va putea miza pe Ofri Arad. Mijlocașul israelian, accidentat la primul antrenament după sosirea lui Mirel Rădoi, este așteptat să revină în lot de la următoarea partidă, cu Oțelul Galați, programată pe 11 aprilie.

FCSB are nevoie de o victorie la Botoșani pentru a-și asigura păstrarea primei poziții din play-out. Echipa condusă de Mirel Rădoi ocupă locul 7, cu 27 de puncte, două deasupra celor de la UTA.