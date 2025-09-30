Formația patronată de Gigi Becali a reușit să lege victoria din Europa League cu Go Ahead Eagles și s-a impus și în campionat, scor 1-0, în fața Oțelului.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 11 și este la 14 puncte de liderul Universitatea Craiova.



Andrei Cristea vede revenirea pentru FCSB: „Arată din ce în ce mai bine”



Cu toate că FCSB se află la opt puncte de ultimul loc ce duce în play-off-ul Superligii, Andrei Cristea e de părere că formația bucureșteană va putea să intre în play-off.

Fostul jucător de la FCSB vede progrese la formația antrenată de Elias Charalambous.

„FCSB arată din ce în ce mai bine și va urca în clasament, mai ales că are un lot foarte bun.

Mai sunt multe etape de disputat, multe puncte în joc, astfel că se joacă. Sunt convins că FCSB se va califica în play-off și că va începe ultima parte de sezon cel puțin de pe locul 4”, a spus Cristea, la Digi Sport.

Pentru FCSB urmează duelul din Europa League cu Young Boys și cel din Superliga cu Universitatea Craiova.

