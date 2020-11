Varianta SURPRIZA la Dinamo! Bonetti vrea sa-i ia locul lui Contra: "Sunt interesat, dar vreau sa fie ceva serios!" EXCLUSIV

Lui Dario Bonetti ii e dor de Romania. A ramas fan Dinamo dupa cele doua perioade in care a lucrat in 'Stefan cel Mare'.

Bonetti a fost ultima oara sub contract cu Tg. Mures in Liga 1, acum 4 ani. Acum e gata sa revina la Dinamo, daca sefii spanioli il cauta.

"Imi e dor de Romania, e o tara frumoasa, cu oameni minunati. E parte din viata mea. Urmaresc pagina suporterilor dinamovisti si tot ce se intampla. Este un moment dificil pentru club, trebuie sa gaseasca cea mai buna cale. Nu inteleg exact ce se intampla acolo. Toata lumea era fericita. Fara bani nu poti face nimic. Este important sa ai bani pentru a incepe acest proiect, sa pui banii pe masa", a spus Bonetti pentru www.sport.ro.



Intrebat ce ar face in cazul unui telefon din partea lui Cortacero, Bonetti a raspuns: "Iubesc fotbalul si, daca exista o sansa, o evaluez, vad ce s-ar putea intampla. As vrea sa incep un proiect, dar sa fie cu oameni seriosi. Este foarte important sa fii serios in viata, sa respecti ceea ce semnezi. Rezultatele sunt ingrozitoare acum la Dinamo, dar sper ca pe viitor vor fi mai bune. Iti imaginezi ce se intampla daca eu eram pe banca lui Dinamo si faceam un punct in 6 meciuri? Iti imaginezi? (rade) Daca ma cauta cineva din club raspund, sigur."

Antrenorul de 59 de ani, trecut ca jucator pe la Juventus, Milan si Roma, spune ca fanii il fac sa-si doreasca o noua aventura in Romania: "Suporterii sunt in top. Au nevoie de rezultate bune. Fanii lui Dinamo alcatuiesc una dintre cele mai importante galerii din Europa. Daca au nevoie de ajutor, nicio problema. Iubesc fotbalul si iubesc Dinamo!"