VIDEO Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: "Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde"

Pancu, avertizat după ce a semnat cu CFR Cluj: Pe mine asta mă neliniștește. Problemele sunt mult mai profunde Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu a semnat cu CFR Cluj și l-a înlocuit în Gruia pe italianul Andrea Mandorlini.

TAGS:
Ciprian MaricaDaniel PancuCFR Cluj
Din articol

Ciprian Marica: "Mă neliniștește că Balaj a plecat de la CFR. Lucrurile nu sunt cum trebuie acolo"

Pancu a asistat din tribună, vineri seară, la eșecul lui CFR Cluj împotriva lui Dinamo, scor 1-2, pe Arena Națională. Fostul selecționer al României U21 a preferat să îi lase pe bancă pe interimarii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Ciprian Marica vede posibilă o redresare a lui CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu, însă se teme că problemele clubului din Gruia sunt mult mai mari, motiv pentru care nici președintele Cristi Balaj nu a dorit să rămână în cadrul clubului.

"Pancu e un antrenor care are ambiție, orgoliu și care reușește să transmită jucătorilor din felul lui de a fi. Dar un lucru mă neliniștește: faptul că Balaj pleacă de la CFR e un semn că lucrurile nu sunt chiar cum trebuie acolo. Chiar dacă au o pasă proastă acum, înțeleg că problemele sunt mult mai profunde", a spus Ciprian Marica.

Laurențiu Rus: "Va fi și mai greu după acest rezultat. Sper ca Pancu să găsească luptători în vestiar"

Venit la interviu după Dinamo - CFR Cluj 2-1, Rus a spus, răspicat, că jucătorii și-au pierdut total încrederea, iar blocajul mental e principala cauză a crizei.

Dezamăgirea e foarte mare. Am avut ocaziile mai clare. Iarăși n-am reușit să facem 2-0. Am cedat din cauza greșelilor. Jucătorilor n-am ce să le reproșez din punct de vedere al atitudinii. Frustrare, dezamăgire, e foarte greu… E și un blocaj mental. Creierul dictează tot ce facem în teren. Pe parcursul meciului, am crezut că am scăpat de această stare mentală dar, din păcate, va fi și mai greu după acest rezultat. Suntem pe un trend descendent.

Încercăm să găsim soluții și toți din jurul echipei încearcă să vină cu un sfat. Încercăm să scoatem corabia din furtună. Acum, vine Pancu cu o energie nouă și trebuie să-l ajutăm și noi, ca să ieșim din această situație. Eu sper ca Pancu să găsească niște luptători în vestiar“, a declarat antrenorul interimar al CFR-ului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate
ULTIMELE STIRI
Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al Rom&acirc;niei
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României
Manchester United, gata să spargă banca &icirc;n ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Manchester United, gata să spargă banca în ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Marele plus al lui Dani Coman &icirc;n fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro
Marele plus al lui Dani Coman în fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Coman, out: antrenorul care nu-l suportă deloc i-a dat o dublă lovitură

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: Pl&acirc;ngi unde vrei, dar nu aici!

Louis Munteanu, mitraliat după ce a plecat de la interviu: "Plângi unde vrei, dar nu aici!"

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după &icirc;ncă un meci &icirc;nc&acirc;ntător pentru PSV

Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV



Recomandarile redactiei
Insider &icirc;n baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai Rom&acirc;niei. Interviu-fulger cu Octavian Stoica Geolgău
Insider în baza piramidei. Cum luptă un antrenor de box să-și facă pugiliștii campioni ai României. Interviu-fulger cu Octavian Stoica "Geolgău"
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al Rom&acirc;niei
Liderul din Liga 2 nu a dezamăgit! Cum arată rezultatele și clasamentul din eșalonul secund al României
Marele plus al lui Dani Coman &icirc;n fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro
Marele plus al lui Dani Coman în fața lui Emilian Dolha: ce a recunoscut fostul portar, la Poveștile Sport.ro
Manchester United, gata să spargă banca &icirc;n ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Manchester United, gata să spargă banca în ianuarie?! Anunțul lui Ruben Amorim
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Pe urmele tatălui! Cristiano Ronaldo Jr, primul gol la noua națională!
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: &bdquo;Pe el l-aș pune acolo!&rdquo;
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: Nu știu de ce are boala asta
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de &icirc;ncepere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul &rdquo;11&rdquo; folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: &rdquo;Cel mai bun după plecarea lui Coman&rdquo;
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Explozie puternică urmată de incendiu &icirc;ntr-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

stirileprotv Explozie puternică urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat rănit grav, zeci de persoane evacuate

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

stirileprotv Cinci lucruri despre salariul minim. Ce spun datele, ce e negociabil și ce e doar discurs politic

Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai spectaculoase ținute de Halloween. Celebritățile au purtat costume inspirate din film și muzică | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!