Ciprian Marica: "Mă neliniștește că Balaj a plecat de la CFR. Lucrurile nu sunt cum trebuie acolo"
Pancu a asistat din tribună, vineri seară, la eșecul lui CFR Cluj împotriva lui Dinamo, scor 1-2, pe Arena Națională. Fostul selecționer al României U21 a preferat să îi lase pe bancă pe interimarii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.
Ciprian Marica vede posibilă o redresare a lui CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu, însă se teme că problemele clubului din Gruia sunt mult mai mari, motiv pentru care nici președintele Cristi Balaj nu a dorit să rămână în cadrul clubului.
"Pancu e un antrenor care are ambiție, orgoliu și care reușește să transmită jucătorilor din felul lui de a fi. Dar un lucru mă neliniștește: faptul că Balaj pleacă de la CFR e un semn că lucrurile nu sunt chiar cum trebuie acolo. Chiar dacă au o pasă proastă acum, înțeleg că problemele sunt mult mai profunde", a spus Ciprian Marica.
Laurențiu Rus: "Va fi și mai greu după acest rezultat. Sper ca Pancu să găsească luptători în vestiar"
Venit la interviu după Dinamo - CFR Cluj 2-1, Rus a spus, răspicat, că jucătorii și-au pierdut total încrederea, iar blocajul mental e principala cauză a crizei.
„Dezamăgirea e foarte mare. Am avut ocaziile mai clare. Iarăși n-am reușit să facem 2-0. Am cedat din cauza greșelilor. Jucătorilor n-am ce să le reproșez din punct de vedere al atitudinii. Frustrare, dezamăgire, e foarte greu… E și un blocaj mental. Creierul dictează tot ce facem în teren. Pe parcursul meciului, am crezut că am scăpat de această stare mentală dar, din păcate, va fi și mai greu după acest rezultat. Suntem pe un trend descendent.
Încercăm să găsim soluții și toți din jurul echipei încearcă să vină cu un sfat. Încercăm să scoatem corabia din furtună. Acum, vine Pancu cu o energie nouă și trebuie să-l ajutăm și noi, ca să ieșim din această situație. Eu sper ca Pancu să găsească niște luptători în vestiar“, a declarat antrenorul interimar al CFR-ului.