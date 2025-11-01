Ciprian Marica: "Mă neliniștește că Balaj a plecat de la CFR. Lucrurile nu sunt cum trebuie acolo"

Pancu a asistat din tribună, vineri seară, la eșecul lui CFR Cluj împotriva lui Dinamo, scor 1-2, pe Arena Națională. Fostul selecționer al României U21 a preferat să îi lase pe bancă pe interimarii Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.



Ciprian Marica vede posibilă o redresare a lui CFR Cluj sub comanda lui Daniel Pancu, însă se teme că problemele clubului din Gruia sunt mult mai mari, motiv pentru care nici președintele Cristi Balaj nu a dorit să rămână în cadrul clubului.



"Pancu e un antrenor care are ambiție, orgoliu și care reușește să transmită jucătorilor din felul lui de a fi. Dar un lucru mă neliniștește: faptul că Balaj pleacă de la CFR e un semn că lucrurile nu sunt chiar cum trebuie acolo. Chiar dacă au o pasă proastă acum, înțeleg că problemele sunt mult mai profunde", a spus Ciprian Marica.

