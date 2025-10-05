Momente tensionate în finalul derby-ului dintre FCSB și Universitatea Craiova. Arbitrul Istvan Kovacs a fost din nou în centrul atenției, având nevoie, pentru a treia oară în meci, de ajutorul tehnologiei VAR pentru a lua o decizie capitală: un penalty pentru FCSB după un henț clar în careul oltenilor.



Totul s-a petrecut în minutul 75. David Miculescu a pătruns în careu și a șutat puternic spre poartă, dar traiectoria mingii a fost oprită de brațul lui Florin Ștefan. Fundașul Craiovei a avut un gest aproape voleibalistic, blocând un gol ca și făcut. Deși faza a fost evidentă, "centralul" a lăsat jocul să continue, spre protestele vehemente ale jucătorilor de la FCSB.



A treia intervenție decisivă din camera VAR

Arbitrii din camera VAR au sesizat imediat eroarea și l-au chemat pe Kovacs la monitor pentru a revedea faza. După ce a urmărit reluările din mai multe unghiuri, arbitrul nu a mai avut dubii și a arătat punctul cu var.

A fost a treia oară în acest meci când o decizie importantă a fost luată doar după intervenția tehnologiei, ceea ce ridică semne de întrebare asupra prestației brigăzii de pe teren. Ulterior, penalty-ul a fost executat de Florin Tănase, însă portarul Isenko a reușit să pareze.

