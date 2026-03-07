Roș-albaștrii au început perfect partida și au deschis scorul în minutul 10, după autogolul lui Juk Stonajev.

Avantajul nu a rezistat însă prea mult, iar clujenii au întors rezultatul prin golurile marcate de Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40) și Issouf Macalou (57).

Vali Crețu, bulversat de traiectoria FCSB-ului: „N-a ieșit bine deloc”

La finalul partidei, fundașul dreapta Valentin Crețu a recunoscut că echipa traversează un moment dificil și a transmis că jucătorii trebuie să reacționeze în perioada următoare.

„Nu e de presiune. Am început bine, după nu știu ce s-a întâmplat. Nici pressing n-am făcut. Trebuie să ne găsim motivația și să mergem mai departe. Caracterele puternice se văd la momentele grele, trebuie să mergem mai departe. N-a ieșit bine deloc”, a spus Crețu la flash-interviu.

În urma acestui rezultat, FCSB termină sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și ratează play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc. De partea cealaltă, „U” Cluj a ajuns la 54 de puncte și a urcat temporar peste FC Dinamo București în clasament.