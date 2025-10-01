După ce s-a bătut la salvarea de la retrogradare în ultimele sezoane din Superligă, FC Botoșani este acum pe locul doi după 11 etape, cu 22 de puncte, la două puncte de liderul Universitatea Craiova.



Valeriu Iftime: ”Am avut niște meciuri foarte bune”



Valeriu Iftime, omul cu banii de la Botoșani, rămâne rezervat după startul bun de sezon al echipei sale și spune cum poate echipa sa să obțină o clasare în ”TOP 6” la finele celor 30 de etape din sezonul regulat.



„Nesperată pentru mine poziția asta, dar e foarte fain jocul. Parcă nu suntem noi și asta e un lucru extraordinar. Sper să putem continua așa, suntem o echipă mică, e greu de menținut în zona asta pentru că îți trebuie concentrare continuă. Noi am avut niște meciuri foarte bune.



Dacă putem păstra trendul ăsta foarte bun mai mult, atunci putem avea șanse de play-off. Fiecare meci contează foarte, foarte mult”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.



FC Botoșani se poate lăuda cu cel mai bun golaveraj din campionat (+12), dar și cu cel mai bun atac din campionatul nostru, cu 22 de goluri marcate în 11 etape.



Moldovenii se pregătesc pentru un alt meci important. În următoarea etapă se vor duela cu UTA Arad, ocupanta locului șapte, iar o victorie o poate menține în zona locurilor fruntașe.

