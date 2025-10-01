FCSB va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna în a doua etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Elias Charalambous a făcut anunțul despre Denis Alibec, înainte de FCSB - Young Boys



Înainte de FCSB - Young Boys, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că Denis Alibec va fi titular în duelul din Europa League. Vârful a fost în primul ”11” și cu Go Ahead Eagles din prima rundă.



La conferința de presă premergătoare duelului, Elias Charlambous a vorbit, printre altele, despre Denis Alibec, despre care a spus că se antrenează în fiecare zi și își arată pofta de joc la antrenamente.



”Alibec și-a făcut treaba. A fost accidentat, a trebuit să se recupereze. Nu a avut foarte multe minute. A făcut o treabă foarte bună. Se antrenează în fiecare zi și arată pofta pe care o are de a juca”, a spus Charalambous.



Cotat la 600.000 de euro de site-urile de specialitate, Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, fiind adus liber de contract de la Farul Constanța.



În noul sezon, Alibec a jucat un meci în Europa League, trei în Superliga, unul în preliminariile Champions League, unul în preliminariile Europa League și unul în Supercupa României.



