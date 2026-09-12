„Va fi nevoie de operație!” Verdict teribil pentru fanii lui Dinamo după accidentarea lui Alex Musi

„Va fi nevoie de operație!” Verdict teribil pentru fanii lui Dinamo după accidentarea lui Alex Musi Superliga
SPORT.RO
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Csikszereda - Dinamo a avut loc în etapa a 9-a din SuperLiga.

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Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru Dinamo, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Cât va lipsi, de fapt, Alex Musi din lotul lui Dinamo

Spre îngrijorarea fanilor, Alex Musi nu s-a regăsit în lotul lui Nuno Campos pentru partida de la Miercurea Ciuc. La scurt timp după fluierul final, Andrei Nicolescu a transmis faptul că atacantul va absenta mai bine de o lună, în contextul în care acesta trece printr-o accidentare și are nevoie de operație.

„Eu cred că toți jucătorii cresc ușor-ușor în filosofia pe care ne-o dorim, să fim o echipă completă anul ăsta. Jucătorii care au venit la finalul perioadei de mercato încă mai simt nevoia de acomodare. Oricât s-ar lucra în timpul săptămânii, automatismele nu se pun la punct în două-trei săptămâni.

Mai este de lucrat la cum se simt în teren împreună cu colegii lor. Zandbergen a părut că a avut o sincronizare bună. E un meci în care ne-am permis în a doua repriză să facem un antrenament bun, să antrenăm anumite lucruri.

Zandbergen e un jucător pe care ni l-am dorit mult, l-am urmărit mult, credeam în potențialul lui, clar. În multe lucruri se aseamănă cu Selmani, are putere de pătrundere, e tipologia atacantului pe care l-a dorit Mister pentru a juca cu doi atacanți cu calități diferite.

Avem un verdict pentru Musi, e o leziune minoră de menisc, din păcate va fi out 4-5 săptămâni. Va fi nevoie de o operație. 4-5 săptămâni este estimarea optimistă pentru a reveni alături de echipă.

Cred că Mister joacă mult mai mult pe calitățile lui Armstrong. Joacă mai mult acolo unde poate juca mai mult pe calitățile lui. Nu se mai consumă pe alte lucruri și face acele lucruri care pot da un plus echipei.

Faptul că Cîrjan a fost alături de echipă este o dovadă a faptului că suntem un grup din ce în ce mai unit. Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar înseamnă că grupul este mai unit”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit Prima Sport.

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Alex Musi, pe val la Dinamo

Venit la Dinamo în vara lui 2025 chiar de la rivala FCSB, Alex Musi s-a adaptat perfect. Cum presiunea lui Gigi Becali nu a mai fost prezentă, atacantul și-a permis să evolueze fără niciun fel de impediment, astfel că evoluțiile sale au crescut constant.

În cele opt partide disputate în acest start de sezon, Alex Musi a marcat două goluri și a livrat un assist, contribuind astfel decisiv la punctele acumulate de Dinamo.

  • 1,8 milioane de euro este cota lui Alex Musi, cea mai mare din cariera sa
  • 47 de meciuri, 12 goluri și șase pase decisive a adunat atacantul la Dinamo
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