Unul dintre jucătorii care au ajuns la FCSB este Denis Drăguș, atacantul pe care Gigi Becali și l-a dorit la echipă de foarte multă vreme.

Ciprian Marica este de părere că Denis Drăguș are toate atuurile pentru a reuși la FCSB și pentru a redeveni un atacant redutabil, mai ales pentru echipa națională, după o perioadă în care fotbalistul s-a aflat într-un con de umbră.

În același timp, fostul atacant al României susține că șansele ca Drăguș să reușească la FCSB sunt condiționate de jocul echipei. Gigi Becali se arăta convins că Drăguș va marca 25 de goluri la FCSB, însă Marica spune că vorbele patronului roș-albaștrilor reprezintă doar o presiune în plus pentru Drăguș, iar atacantul ar putea avea de suferit.

”El calitate are băiatul. Ceva, undeva, acolo, nu a funcționat. Sunt jucători care nu funcționează cu un antrenor, nu funcționează la o echipă, până își găsesc ei locul și le place. Sunt jucători diferiți, au nevoie de un context să funcționeze, nu funcționează peste tot. Nici eu nu am funcționat peste tot. Acolo unde m-am simțit bine, unde mi-a plăcut, la echipa națională, unde mă simțeam important, acolo am funcționat și am dat randament. Sunt cazuri și cazuri.

Drăguș are calitate, fără doar și poate, băiatul are calitate. La atacant, e diferit, nu poți să pui atâta presiune pe el, că am mai auzit <<Câte goluri dă Drăguș>> sau <<Drăguș dă 25 de goluri>>. El este cel care finalizează faza, el trebuie integrat într-un sistem, tot angrenajul echipei trebuie să joace pentru el, să îl pună în valoare. E foarte important cine va face lucrul ăsta. Eu spun că ar putea să dea 20 de goluri, nu zic că ar trebui, ci că ar putea. Acum trebuie să îi aduci și mingi în fața porții, trebuie să îi dai posibilitatea. Dacă e haos la echipă, echipa e în degringoladă, nu joacă nimic, nu îți aduce mingi în fața porții, coechipierii nu te joacă, nu ești în sistemul de joc, în relațiile de joc, poți să fii tu cel mai bun atacant, nu ai cum să dai gol”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.

Marica se teme ca atacantul echipei naționale să nu aibă și el parte de aceeași soartă pe care chiar el a avut-o la Stuttgart și unde a simțit presiunea creată din cauza faptului că, la acel moment, era cel mai scump transfer din istoria clubului.

Denis Drăguș este cel mai bine plătit fotbalist român, cu un salariu de un milion de euro pe an.

”Eu încerc să iau presiunea banilor. Am fost cel mai scump transfer din istoria lui Stuttgart la acel moment. Toată lumea la fel vorbea: <<Băi, dar câți bani s-au plătit>>. E o presiune mare, trebuie să joci că s-au dat bani pe tine. Ok, dar lasă-l să se acomodeze, abia a venit. Nu aș vrea să i se întâmple și lui ce mi s-a întâmplat mie. După două-trei etape, și am jucat excelent în primul meci, la Karlsruhe, penalty obținut, deja erau semne de întrebare. Hai să îl lăsăm puțin, hai să îi dăm puțin răgaz, să se acomodeze, nu îi mai creați o presiune în plus, știe și el că trebuie să marcheze, pentru că atacantul asta trebuie să facă, e conștient că presiunea e mare, pentru că echipa e titrată și se vorbește despre FCSB. Hai să îl lăsăm puțin, să luăm presiunea asta de pe el, e un jucător care cred că va ajuta și echipa națională”, a mai spus Marica.