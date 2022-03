"Va fi Andrei Vlad în lot?". Cum a driblat Toni Petrea întrebarea și ce i-a spus Gigi Becali

FCSB caută un start cu dreptul în play-off pentru a reveni la șapte puncte în spatele liderului CFR Cluj, dar și pentru a păstra șanse reale în lupta la titlu. Adversarul este Farul Constanța, echipa care a câștigat chiar pe Arena Națională duelul din urmă cu două săptămâni, scor 2-0.

La conferința de presă premergătoare jocului cu Farul, antrenorul Toni Petrea a fost întrebat și despre situația lui Andrei Vlad . Portarul a fost scos din lot de patronul Gigi Becali după gafa din meciul cu FC Argeș (0-1), iar la partida cu FC Voluntari (1-0) a apărat Ștefan Târnovanu. Întrebat dacă Vlad se va afla pe foaia de joc contra Farului, tehnicianul a refuzat să ofere informații, spunând că va lua o decizie după antrenamentul de astăzi.

"Nu se întâmplă nimic, Vlad e în cadrul lotului, se antrenează. Vom vedea dacă va fi în lot sau va apăra. Ne mai gândim. Încă nu am decis, mai avem un antrenament azi, nu știm ce se întâmplă. E un antrenament, se poate întâmpla orice, Doamne ferește!

Am discutat cu el. Încerc tot timpul să le ridic moralul, indiferent ce se întâmplă cu ei, ce evoluții au unii dintre ei, vreau să văd care sunt lucrurile bune și mai puțin bune, dar nu neapărat pentru a le reproșa, ci pentru a elimina aceste greșeli", a spus Petrea.

Întrebat dacă a avut discuții recente cu patronul Gigi Becali, Petrea a spus: "Vorbim. Patronul ne-a încurajat tot timpul, nu am avut discuții negative. Am discutat constructiv, să ne gândim ce putem face în continuare, să fim realiști cu ceea ce arată clasamentul la momentul actual".

Toni Petrea: "La meciul cu Farul de mâine nu vreau să mai avem parte de asemenea lucruri"

În ceea ce privește partida cu Farul, antrenorul lui FCSB nu vrea să mai vadă greșelile făcute la ultimul meci direct, pe 27 februarie.

"Ne aflăm de la debutul acestui play-off, un debut cu un adversar pe care l-am întâlnit de curând. La ultima noastră am fost învinși, când nu am avut o evoluție foarte bună. Vreau ca rezultatul să fie altul, să câștigăm. E un adversar care a reușit să se califice în play-off și cu siguranță are și alte obiective. Ne așteaptă o partidă dificilă, dar sper ca reacția jucătorilor să fie altă față de precedentul meci.





Vom vedea mâine ce am reușit să schimbăm. Au fost câteva lucruri care nu au funcționat la acel joc, n-am avut agresivitatea necesară, n-am pasat așa cum a trebuit. Îmi doresc ca mâine seară să nu mai avem parte de asemenea lucruri. În play-off cred că sunt cele mai bune echipe, fiecare își dorește să joace fotbal. Chiar și echipele mici care au ajuns în play-off și-au îndeplinit obiectivul și cred că nu mai au nicio presiune", a mai spus Petrea.