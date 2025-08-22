Roș-albaștrii au condus cu 2-0 până în minutul 61 în inferioritate numerică. Bîrligea și Olaru au marcat golurile campioanei României, care a fost nevoită să joace în zece din minutul 39, după eliminarea lui Juri Cisotti. Scoțienii au restabilit egalitatea după golurile semnate de Polvara și Sokler.

Posibilele adversare pentru FCSB în faza principală Europa League

Statisticienii de la Football Meets Data au calculat ce echipe au cele mai mari șanse de a se califica în faza principală Europa League și au prezis cum vor arăta urnele pentru tragerea la sorți pentru faza principală a competiției în baza coeficientului. Roș-albaștrii au 68% șanse să treacă de Aberdeen.

Conform calculele se vor adeveri, FCSB va ajunge în urna a treia la tragerea la sorți. Din fiecare din cele patru urne valorice, roș-albaștrii vor înfrunta câte două adversare.

Astfel, dacă va trece de Aberdeen, FCSB ar putea întâlni formații precum AS Roma, FC Porto, Real Betis, Lille, Aston Villa, Fenerbahce, Olympique Lyon, Ferencvaros, Freiburg, Nottingham Forest, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo.

Iată cum arată urnele valorice prefațate de Football Meets Data

