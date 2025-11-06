Cele două cluburi se vor înfrunta pe ”Cluj-Arena”, în etapa cu numărul 16 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cristiano Bergodi laudă un club din Superliga: ”E meci greu cu ei”



La conferința de presă premersăgătoare meciului, Cristiano Bergodi, antrenorul clujenilor, a lăudat formația dirijată de Mihai Teja și a ținut să puncteze faptul că partida cu Metaloglobus va fi dificilă.



Metaloglobus a învins-o pe FCSB în acest sezon cu 2-1 și a remizat 0-0 cu Universitatea Craiova. În ultimul meci din campionat a pierdut cu UTA, scor 0-2, în deplasare.



”Moralul e bun. I-am văzut pe băieți, am făcut antrenamente cu lotul complet. Chiar dacă am pierdut cu FCSB, am vorbit cu băieții, le-am zis că atitudinea a fost bună. Până la eliminare (n.red cea a lui Murgia) atitudinea și jocul au fost bune.



Îl cunosc bine pe Mihai Teja, cu care am lucrat, trebuie să pregătim bine meciul, nu va fi ușor deloc. Am analizat bine ceea ce poate Metaloglobus, are mulți jucători periculoși când au mingea, pleacă bine pe tranziția pozitivă, supraaglomerează zonele... Meci greu, sunt foarte, foarte, foarte importante aceste 3 puncte. De moral.



Jucătorii noștri trebuie să se mobilizeze, altfel nu... Nu va fi bine. Să avem grijă chiar dacă întâlnim echipa de pe ultimul loc. Băieții nu trebuie să subestimeze pe nimeni, altfel fotbalul te pedepsește. Ar fi foarte, foarte importante pentru noi cele 3 puncte”, a spus Bergodi.

