"99% va semna cu noi!" Lovitura data de o echipa din Liga 1! Ce se intampla cu jucatorul dorit de FCSB, CFR Cluj si Ludogorets

Jucatorul a impresionat in prima parte a sezonului.

Cei de la Botosani au dat lovitura! Il pastreaza pe Diego Fabbrini, desi fostul jucator de la Watford si Udinese are oferte importante atat din tara, cat si din strainatate. Fabbrini si-a dat acordul sa-si prelungeasca actualul contract care expira peste 6 luni, cu inca un an!

"Nu e niciun secret, am fost intrebat intr-un mod oficial de cei de la CFR Cluj despre Fabbrini. Doar ca, din pacate, am sentimentul ca ei nu pot plati acum si daca nu au bani acum, noi nu putem accepta un transfer. In conditiile acestea am vorbit cu Fabbrini despre o prelungire a contractului. Ne-am pus de acord, mai trebuie doar sa semneze. Parerea mea este ca 99% va semna cu noi.



Am avut oferte concrete din afara tarii. Din Rusia si de la Ludogorets. Se vorbeste foarte mult, impresarii l-au urmarit la cateva meciuri. Cei de la CFR Cluj au vrut niste conditii care nu ne convin. Toata lumea a vrut sa-l transfere acum iar eu nu-l dau acum fara bani. Cer 1 milion pentru ca nu e fraier cel care cere. Eu cred ca intre 600.000 si 1 milion pot obtine. El face banii acestia si daca nu ii face acum, ii face la vara cu varf si indesat.



Pastrarea lui poate insemna un loc in plus in clasament ce ar insemna 100.000 de euro, minim. La Ongenda nu renuntam in niciun caz, e prea valoros. Cred ca a inteles locul si menirea lui aici. La el ascultam oferte un an peste acum incolo, cel mai devreme" a spus Valeriu Iftime la Pro X.