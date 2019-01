Plecare-surpriza de la FCSB! L-au dat pe unul dintre cei mai tineri jucatori care au jucat VREODATA pentru echipa! Acum un an semnase pe 5 sezoane

Si-a dat seamaa ca n-are nicio sansa in lotul mare, asa ca incearca sa-si caute norocul in alta parte.

Emilian Pacionel (17 ani) a debutat ieri pentru Farul in meciul amical cu echipa secunda a clubului. Pustiul a reusit sa si inscrie in partida terminata cu scorul de 5-0. Pacionel a fost imprumutat pana la vara la Constanta, unde va lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Pacionel a fost anuntat drept una dintre marile promisiuni ale FCSB. In octombrie 2017, pustiul a jucat pentru echipa de seniori in meciul de cupa cu Sanatatea Cluj (6-1), apoi a mai prins lotul la cateva meciuri. In ianuarie 2018, chiar inainte sa implineasca 17 ani, mijlocasul ofensiv a semnat pe 5 ani cu FCSB.

"Pacionel are 16 ani, figura unui copil de 9 ani, dar vede fotbalul ca un jucator bun de 30 de ani. A avut o evolutie entuziasmanta. Cand am fost prima oara cu Dica sa-l vedem la juniori, parca il priveam pe Florin Cernat", spunea Mihai Stoica dupa debutul lui Pacionel la seniori, contra Sanatatii Cluj.