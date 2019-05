Urmeaza un transfer INCREDIBIL pentru Ionita dupa INCA un an in tribuna la CFR! Anunt de ultima ora al lui Pancu dupa promovarea Rapidului

Alex Ionita e chemat in B dupa promovarea Rapidului.

Mijlocasul ofensiv e aproape de al doilea titlu consecutiv in Liga 1 si a costat un milion de euro acum un an si jumatate, dar nu pare sa fie parte din planurile lui Dan Petrescu pentru noul sezon.

Prima oferta oficiala pentru Ionita vine de la Rapid! Revenita in B, Rapid nu-si propune sa stea prea mult in liga secunda. Il cheama pe Ionita sa puna umarul pentru promovarea in Liga 1!

"Primul transfer la care ma gandesc pentru liga a 2-a e Alex Ionita. Are o situatie delicata la CFR Cluj. Rapid are negoie de Ionita si Ionita de Rapid", a spus Pancu la Digisport.

Alex Ionita, 24 de ani, are numai 12 aparitii ca titular in acest sezon la CFR, dupa ce anul trecut a inceput din primul minut doar 3 partide intr-o jumatate de sezon!