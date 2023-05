Unul dintre jucătorii împrumutați de Gigi Becali nu vrea să revină la FCSB! Fotbalistul vrea să rămână la actuala echipă

Mijlocașul Alexandru Musi a dezvăluit că intenționează să continue să joace pentru Poli Iași și în sezonul următor, exprimându-și dorința de a-și consolida experiența în fotbal.

Musi a fost împrumutat la clubul din Iași în prima parte a anului 2023 și a avut performanțe notabile, contribuind la promovarea echipei. A marcat 5 goluri în cele 13 meciuri disputate pentru Poli.

Mijlocașul ofensiv a menționat că nu a avut încă discuții cu reprezentanții FCSB și că își dorește să rămână la Iași pentru încă un an. Musi consideră că acest lucru i-ar oferi oportunitatea de a câștiga mai multă experiență și de a-și etala calitățile.

„Am petrecut câteva luni foarte frumoase aici la Iași, am avut un sezon foarte reușit, încununat cu o promovare, am avut colegi minunați și cu siguranță Poli o să rămână mereu în inima mea. Eu sper să mai joc un an aici și să dau goluri pentru Poli și în SuperLigă. Nu știu ce se va întâmpla, nu am vorbit încă cu nimeni de la FCSB. Îmi doresc să mai rămân un an la Iași, să prind experiență, ar fi cel mai bine pentru mine. Probabil cele două cluburi o să aibă o discuție, dar unde o să fiu o să-mi dau silința să joc cel mai bun fotbal al meu”, a spus Musi, potrivit Liga2.

Musi, lăudat de colegi pentru golurile cu Dinamo

Poli Iași a distrus-o pe Dinamo în ultima etapă din Liga 2, scor 4-1, iar două dintre golurile marcate de moldoveni au fost semnate de Musi.

„Sincer, mereu când intru pe teren mă gândesc să dau gol și să-mi ajut echipa. Nu contează adversarul, că e Progresul Spartac, Dinamo sau altă echipă. Acum, că am marcat două goluri cu Dinamo, vă dați seama că e un sentiment special, pentru că e cea mai mare rivală a FCSB-ului. E o senzație foarte frumoasă să dai două goluri cu Dinamo. Am primit mesaje de felicitare pentru promovare de la colegi, de la conducători, dar au fost și suporteri care m-au felicitat pentru golurile marcate cu Dinamo”, a mai spus Musi.